Стоимость бензина марки АИ-92 на Южном Урале за год выросла на 1,9%

УрБК, Челябинск, 19.02.2021. Экономисты челябинского отделения Уральского ГУ Банка России подсчитали индекс зимнего уикенда для семьи из трех человек.



Так, стоимость мужской одежды и обуви на Южном Урале за год увеличилась на 1,7%. Для этого подсчета были выбраны спортивный костюм, утепленная куртка, шерстяной шарф, шапка из трикотажа, а также перчатки и ботинки из натуральной кожи. Похожий комплект женской одежды (вместо куртки дубленка) стоил на 1,3% дороже, чем год назад. Детская верхняя одежда для загородного отдыха обойдется дешевле на 0,3% (вместо кожаных перчаток шерстяные варежки).



Как сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России, при заправке автомобиля бензином марки АИ-92 семье пришлось бы потратить на 1,9% больше, чем в прошлом году. Именно на такую величину выросла цена этого вида топлива. Покупка рюкзака, в который можно сложить еду для семейного похода, обошлась бы в этом году на 1,1% дороже, чем в прошлом. При совместном походе в ресторан семья бы потратила на 2,6% больше денег, чем в 2020 году. В то же время суточное проживание в трехзвездочном отеле обошлось бы им на 0,7% дороже.



«Если сложить все компоненты, то индекс загородного отдыха в Челябинской области на семью из трех человек составил 1,6% (в России в целом — 2,1%). Это заметно ниже инфляции, которая в январе этого года в нашем регионе сложилась на уровне 4,5%», — комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.



Отмечается, что для подсчета индекса были взяты компоненты, динамика стоимости которых рассчитана Росстатом за январь этого года. Этот показатель включает изменение цен на одежду, обувь, бензин, проживание в гостинице и ужин в ресторане.