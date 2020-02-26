Скорость интернета в 5G-роуминге «МегаФона» превысила 1 Гбит/сек

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. Скорость интернета в 5G-роуминге компании «МегаФон» превысила 1 Гбит/сек, сообщает пресс-служба оператора со ссылкой на итоги тестирования сети в Хельсинки (Финляндия).
Исследование показало, что скорость интернета за рубежом составила до 1,1 Гбит/сек. По факту это текущий потенциал 5G в международном роуминге.
«Полученный результат в пять раз превышает необходимую скорость для комфортного использования мобильного интернета в 5G-роуминге. Мы уделяем большое внимание качеству и скорости передачи данных — мы лидируем по этому показателю среди российских операторов и хотим, чтобы с открытием границ наши абоненты и в зарубежных поездках будут с самым быстрым интернетом», — отмечают в пресс-службе оператора.
В ближайшем будущем гигабитные скорости позволят абонентам получить совершенно новый пользовательский опыт. В частности, клиенты «МегаФона» смогут погружаться в технологии AR и VR, а также запускать со смартфона видеостриминги в 4К и 8К форматах.
Подключение к сети 5G доступно с любого смартфона с поддержкой этой технологии. По итогам января 2021 года в сети «МегаФона» зарегистрировано более 200 тыс. таких устройств. За год их количество выросло более чем в 500 раз.
5G-роуминг доступен уже в 17 странах мира, где сети пятого поколения запущены в коммерческую эксплуатацию: в Бахрейне, Вьетнаме, Гонконге, Китае, Кувейте, Латвии, Монако, Нидерландах, ОАЭ, Румынии, Саудовской Аравии, Тайване, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Южной Корее.
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