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В Свердловской области выявлено 216 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 216 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 19 февраля 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 75 тыс. 921 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 13 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 281. За сутки из больниц выписаны 230 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 68 тыс. 794 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 13 тыс. 433 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 139 тыс. 031 человек. За сутки зарегистрировано 470 летальных случаев (всего 82 тыс. 396), выздоровели 18 тыс. 637 человек (всего 3 млн 679 тыс. 949).

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