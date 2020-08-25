ММК проводит конкурс на лучшее рационализаторское предложение

УрБК, Магнитогорск, 19.02.2021. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) стартовали традиционные конкурсы «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК» и «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» по итогам 2020 года.



Как сообщает Управление информации и общественных связей комбината, конкурсы проходят до 28 февраля 2021 года.



Цель ежегодного смотра рационализаторской деятельности — мотивация работников ПАО «ММК» к изобретательской и рационализаторской работе, снижение затрат производства, повышение конкурентоспособности и качества продукции компании.



Традиционно рационализаторские предложения будут выделены в категории, относящиеся к охране труда, промышленной безопасности и экологии; экономии материально-технических ресурсов; энергосбережению и к снижению расходных коэффициентов при производстве. Разработаны критерии оценки значимости рацпредложений, участвующих в конкурсе «Лучшее рационализаторское предложение в ПАО «ММК», для каждой категории предложений (экономический эффект, снижение себестоимости продукции, повышение качества).



Также разработаны критерии оценки участников конкурса «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК». В их числе — поданные заявки и полученные патенты и свидетельства на объекты интеллектуальной собственности; рационализаторские предложения, количество опубликованных научных и технических статей, наличие ученой степени, обучение в аспирантуре и докторантуре, участие в научно-технических конференциях, прохождение курсов повышения квалификации, участие в общественной жизни структурного подразделения и предприятия в целом. Победители и призеры конкурсов получат дипломы, денежные премии, а также почетный нагрудный знак, которым отметят лучших рационализаторов комбината.



«Конкурс на лучшее рационализаторское предложение ежегодно выявляет множество новаций, которые приносят экономический эффект, исчисляемый миллионами рублей; улучшают условия труда на комбинате и служат целям повышения экологической и экономической эффективности компании», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в предыдущем конкурсе «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» по итогам 2019 года были выделены 16 лучших рационализаторов в возрасте до 30 лет, отмеченных премиями, а в конкурсе на лучшее рационализаторское предложение было подано 78 заявок от 28 подразделений и цехов комбината.