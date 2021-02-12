На Среднем Урале цены на огурцы за неделю выросли на 6,11%

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. С 8 по 15 февраля 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на свежие огурцы выросли на 6,11% (до 203,59 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.
Помимо этого, выросли цены на морковь (на 3,01%, до 39,65 руб. за кг), лук репчатый (на 1,75%, до 29,63 руб. за кг), картофель (на 1,37%, до 31,16 руб. за кг), яблоки (на 1,23%, до 120,06 руб. за кг), а также на охлажденных и мороженых кур (на 1,13%, до 152,12 руб. за кг).
В то же время, согласно данным ведомства, за неделю снизились цены на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 1,8%, до 102,36 руб. за кг), яйца куриные (на 1,74%, до 70,57 руб. за десяток), пшено (на 1,56%, до 72,72 руб. за кг) и печенье (на 1,36%, до 185,59 руб. за кг).
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