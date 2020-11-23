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Объем банковских вкладов россиян в январе сократился на 2,7%

УрБК, Москва, 19.02.2021. Объем банковских вкладов россиян в январе 2021 года сократился на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в материалах Банка России.

«Вклады населения за месяц снизились на 2,7% после существенного роста в декабре (+4,9%), что характерно для этих двух месяцев. Средства на счетах компаний увеличились (+0,5%) за счет роста валютных остатков», — говорится в сообщении.

Напомним, что с 1 января 2021 года в России начал действовать закон о налогообложении процентов по крупным вкладам физлиц. Новый налог (по ставке 13%) распространяется только на ту часть процентов по депозитам, которая превышает доход в размере ключевой ставки ЦБ России с 1 млн руб.

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