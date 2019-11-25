Администрация Екатеринбурга и депутаты гордумы проконтролировали строительство новой школы на 1 тыс. 100 учеников в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. Депутаты гордумы и председатель комитета по строительству администрации Екатеринбурга Алексей Корюков проверили ход строительства новой школы в квартале № 10 в районе Академический.



Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, выездное заседание депутатской группы городской думы «Содействие развитию восьмого района Академический» состоялось вчера, 18 февраля. Основной темой прошедшей встречи стало обсуждение перспектив развития образовательной сферы.



По поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова А. Корюков рассказал депутатам о темпах строительства новой общеобразовательной школы на 1 тыс. 100 учащихся и сроках сдачи объекта в эксплуатацию.



По словам А. Корюкова, на сегодняшний день строители приступили к прокладке инженерных сетей, закрыли тепловой контур и частично подключили к отоплению трехэтажное здание школы площадью свыше 28 тыс. кв. м.



«Объект находится в достаточно высокой степени технической готовности: все плановые сроки подрядной организацией соблюдаются. В дальнейшем предполагается создать многоуровневые детские площадки, велодорожку вокруг здания, которую можно будет использовать для занятий физкультурой», — сообщил А. Корюков.



Для учеников начальных классов архитекторы создадут здесь тематические рекреации, напоминающие космическое пространство. Это позволит с ранних лет знакомить юных уральцев с увлекательной наукой о природе — астрономией.



Также на базе школы разместится зона коворкинга, а для безопасности учеников и педагогов все помещения образовательного учреждения будут оборудованы системой контроля и управлением доступа.



Возведение школы началось в апреле 2020 года, полностью строительные работы должны быть завершены в 2022 году.



Как уточняют в пресс-службе администрации муниципалитета, согласно комплексной программе развития уральской столицы, представленной градоначальником А. Орловым, реализация социально значимых проектов — одно из ключевых направлений работы городских властей.



«Развитие и строительство новых образовательных учреждений — ключевое направление работы администрации Екатеринбурга. При активном содействии федеральных и региональных коллег нами предпринимаются существенные меры для того, чтобы сделать обучение детей максимально комфортным», — заявил ранее А. Орлов.



До 2023 года в районе Академический будет создано более 3 тыс. 500 новых мест в общеобразовательных учреждениях и свыше 1 тыс. 700 мест в дошкольных образовательных организациях. Всего до 2025 года муниципалитет планирует создать более 12 тыс. мест в новых школах Екатеринбурга.



Напомним, Академический возводится в рамках проекта комплексного освоения территорий российским девелопером АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в группу компаний «КОРТРОС»).



16 февраля 2021 Законодательное собрание Свердловской области приняло законопроект об утверждении границ района Академический в Екатеринбурге.