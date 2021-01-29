В Екатеринбурге построят индустриальный транспортно-логистический парк

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил проект по созданию узлового мультимодального транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский».



Как сообщает пресс-служба горадминистрации, объект планируется разместить в северо-восточной части Екатеринбурга вблизи железнодорожной станции «Заводская». Предполагается, что на его территории будут находиться производственные и складские мощности, торгово-ярмарочные комплексы, где будут обрабатываться таможенные грузы.



«Очень интересный проект, который может дать серьезный социально-экономический эффект для города и региона в целом за счет создания новых рабочих мест, поступления налоговых платежей, а также развития наших компетенций в сфере логистики», — сказал Алексей Орлов на рабочем совещании.



Участники совещания в ходе обсуждения отметили, что для реализации представленной масштабной идеи необходимо внести изменения и корректировки не только в первоначальный проект ТЛЦ, но и в Генеральный план уральской столицы.



Глава Екатеринбурга, учитывая межмуниципальный характер проекта, предложил рассмотреть его в качестве стратегического. Для взаимодействия всех структур и совместной реализации будет рассмотрена возможность создания проектного офиса.