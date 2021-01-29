УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:25

В Екатеринбурге построят индустриальный транспортно-логистический парк

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил проект по созданию узлового мультимодального транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Уральский».

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, объект планируется разместить в северо-восточной части Екатеринбурга вблизи железнодорожной станции «Заводская». Предполагается, что на его территории будут находиться производственные и складские мощности, торгово-ярмарочные комплексы, где будут обрабатываться таможенные грузы.

«Очень интересный проект, который может дать серьезный социально-экономический эффект для города и региона в целом за счет создания новых рабочих мест, поступления налоговых платежей, а также развития наших компетенций в сфере логистики», — сказал Алексей Орлов на рабочем совещании.

Участники совещания в ходе обсуждения отметили, что для реализации представленной масштабной идеи необходимо внести изменения и корректировки не только в первоначальный проект ТЛЦ, но и в Генеральный план уральской столицы.

Глава Екатеринбурга, учитывая межмуниципальный характер проекта, предложил рассмотреть его в качестве стратегического. Для взаимодействия всех структур и совместной реализации будет рассмотрена возможность создания проектного офиса.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.01.2021 В Екатеринбурге на месте промзоны возле железнодорожного вокзала построят почти 2 млн кв. м. жилья

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил концепцию застройки промзоны на ...

21.05.2018 Москву и Санкт-Петербург назвали угрозой для транспортно-логистического узла в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2018. Сложившаяся структура логистического рынка в России названа одной из угроз для ...

21.11.2017 Администрация Екатеринбурга планирует перенести железнодорожный сортировочный узел в Арамиль

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2017. Администрация Екатеринбурга планирует перенести железнодорожный сортировочный узел из ...

04.12.2013 Глава администрации Екатеринбурга утвердил стратегический проект «Международный конгресс-центр»

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2013. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об утверждении ...

16.09.2011 Грузовой железнодорожный транспорт предполагается убрать из центральной части Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2011. Первый заместитель главы администрации Сергей Швиндт провел совещание по согласованию ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек22.01.2021Константин Октаев о ситуации на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности19.01.2021Рынок жилья: прогнозы на 2021 год19.01.2021ММК возглавил рейтинг производителей проката с покрытиями
Архив новостей
Февраль 2021 (486)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18