УБРиР оценил изменение спроса на рефинансирование кредитов за последний год

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) оценили, как изменился спрос на рефинансирование кредитов за последний год, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Специалисты УБРиР проанализировали данные по соответствующим договорам, заключенным с физическими лицами в январе 2021 и 2020 годов. Исследование проводилось по всем регионам присутствия финансовой организации.



«Анализ данных показал, что общее количество выданных в рамках программы рефинансирования кредитов в январе 2021 года снизилось по отношению к январю 2020 года на 40%, однако при этом общая сумма осталась практически неизменной. Хотя клиенты реже оформляли рефинансирование в начале 2021 года, они делали это на большие суммы: средняя сумма кредита, который брали клиенты банка на погашение уже имеющихся долгов, по сравнению с прошлым январем значительно выросла (+ 67%) и превысила 1,2 млн руб. Эксперты также отметили, что увеличился и одобренный со стороны банка лимит для заемщиков: в среднем на одного человека он вырос на 69%», — говорится в сообщении.



«Количество обращений за рефинансированием в январе 2021-го по сравнению с началом прошлого года снизилось, но при этом выданная на покрытие кредитов в других банках сумма практически не изменилась. Это связано с тем, что в 2021 году клиенты более обдуманно и осознанно подходят к рефинансированию, чем в 2020-м. Сумма лимита, одобренного банком, значительно выросла, это говорит о том, что к нам идут более надежные заемщики с лучшей финансовой дисциплиной. И при этом они берут меньшие суммы, чем мы одобряем, что опять же говорит об их продуманности и взвешенности принятого решения о рефинансировании», — говорит управляющий директор центра развития розничного бизнеса УБРиР Елена Орлова.



В топ-3 регионов, жители которых в январе наиболее активно рефинансировались, вошли Свердловская и Челябинская области, а также Пермский край. На них пришлось 65,5% всех взятых на рефинансирование кредитов. Самые большие же средние суммы по программе зафиксированы в Свердловской и Московской областях, а также в Удмуртии.