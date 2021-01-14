Жителя Екатеринбурга будут судить за махинации с поставками мясной и рыбной продукции на сумму свыше 7,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. Жителя Екатеринбурга обвиняют в мошенничестве при покупке оптовых партий замороженной мясной и рыбной продукции. Причиненный ущерб фирмам-поставщикам превысил 7,3 млн руб., сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.



В период с января 2018 года по март 2019 года обвиняемый, действуя от имени вымышленных предпринимателей и юридических лиц, предлагал фирмам-поставщикам приобрести у них оптовые партии товара. В ходе переговоров и деловой переписки мужчина использовал оформленные на подставных лиц sim-карты, поддельные печати организаций, электронные почтовые адреса вымышленных фирм.



«Заключив фиктивные договоры на покупку продукции, он просил продавцов дать ему отсрочку по платежу. Введенные в заблуждение поставщики соглашались и отгружали ему товар до получения денег. Получив обманным путем продукцию, мужчина перепродавал ее, а полученные от продажи денежные средства поставщикам не перечислял», — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.



Всего от мошеннических действий жителя Екатеринбурга пострадали четыре фирмы. Мужчина написал явку с повинной и частично возместил одному из коммерсантов материальный ущерб в размере 2 млн руб.



Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», с утвержденным обвинительным заключением передано в Кировский районный суд Екатеринбурга.