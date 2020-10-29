Каждый третий вклад в СКБ-банке открывают без визита в офис

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. 30% вкладов в СКБ-банке открываются через систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО), сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



«Ранее СКБ-банк запустил удаленную идентификацию и открытие счета с помощью Единой биометрической системы в мобильном приложении «СКБ Онлайн», которое интегрировано с программой «Биометрия» компании «Ростелеком». Функция доступна только пользователям устройств на базе Android и IOS», — говорится в сообщении.



Любой желающий, имеющий подтвержденную учетную запись на Госуслугах, сдавший данные в Единую биометрическую систему и успешно прошедший удаленную идентификацию, может открыть счет и получить доступ ко всем продуктам и услугам банка: открыть вклад, заказать банковскую карту, подать заявку и получить кредит, совершать платежи и переводы. После процедуры биометрической идентификации физическое лицо подписывает заявление на открытие счета, договор комплексного банковского обслуживания и становится клиентом банка.