ФАС зафиксировала повышение стоимости сжиженного газа на АЗС в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. Средняя розничная стоимость сжиженного углеводородного газа на АЗС в Свердловской области за неделю с 8 по 14 февраля 2021 выросла на 12 коп. по сравнению с показателями, зафиксированными неделей ранее, и составила 23,27 руб.



Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, цена на дизельное топливо также увеличилась. Так, его стоимость стала больше на 7 коп. и составляет 49,86 руб.



Цена на бензин марки АИ-92 (93) выросла на 7 коп., до 43,25 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 5 коп., до 46,44 руб.