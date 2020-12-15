Чистая прибыль «ВСМПО-Ависма» в 2020 году сократилась на 59%

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. Чистая прибыль по РСБУ корпорации «ВСМПО-Ависма» в 2020 году составила 9 млрд 529 млн 137 тыс. руб. Это на 59,1% меньше уровня предыдущего года, говорится в бухгалтерской отчетности компании.
Выручка предприятия за год сократилась на 13,3%, до 78 млрд 118 млн 905 тыс. руб.
Показатель EBITDA снизился на 48,8%, до 17 млрд 654 млн 883 тыс. руб.
Напомним, что в апреле прошлого года «ВСМПО-Ависма» пересмотрела производственный план на 2020 год с 39 тыс. т до 26,5 тыс. т титановой продукции (минус 32%). Как отмечали представители компании, из-за пандемии коронавируса авиаперевозки в мире сократились на 90%. В связи с этим клиенты корпорации перестали заказывать новые самолеты и ремонтировать старые.
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