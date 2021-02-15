УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:41

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 4,8%

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. По состоянию на 18 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 101 тыс. 816 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 17 февраля число безработных составляло 103 тыс. 398 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 1 тыс. 582 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 4,8%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.02.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 5,05%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. По состоянию на 15 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 107 тыс. ...

11.02.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале опустился до 5,10%

По состоянию на 11 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 108 тыс. 188 безработных. Об этом ...

11.02.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале опустился до 5,10%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. По состоянию на 11 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 108 тыс. ...

08.02.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 5,15%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. По состоянию на 8 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 109 тыс. ...

01.02.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 5,21%

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. По состоянию на 1 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 110 тыс. ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек22.01.2021Константин Октаев о ситуации на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности19.01.2021Рынок жилья: прогнозы на 2021 год19.01.2021ММК возглавил рейтинг производителей проката с покрытиями
Архив новостей
Февраль 2021 (467)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18