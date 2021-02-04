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Вчера, 17:13

Группа ЧТПЗ прогнозирует восстановление спроса на трубную продукцию в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. Группа ЧТПЗ прогнозирует восстановление спроса на трубную продукцию в 2021 году, сообщает пресс-служба компании.

«Группа ЧТПЗ ожидает, что распространение коронавирусной инфекции продолжит оказывать негативное влияние на макроэкономическую ситуацию в 2021 году, однако реализуемые руководством Группы ЧТПЗ антикризисные меры, программа по повышению операционной эффективности, а также прогнозируемое восстановление спроса на трубном рынке в 2021 году, в частности в сегментах ТЭК, машиностроения, нефтехимии и строительства, позволят сохранить устойчивое финансовое положение компании», — говорится в сообщении.

«В 2021 году Группа ЧТПЗ прогнозирует восстановление спроса на трубную продукцию и будет уделять особое внимание удовлетворению запросов наших клиентов для сохранения лидерских позиций на рынке», — рассказал генеральный директор ПАО «ЧТПЗ» Борис Коваленков.

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