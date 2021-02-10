В Свердловской области ожидается смог до конца недели

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. В Свердловской области синоптики прогнозируют смог до вечера 21 февраля. Об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



«С 20 часов 17 февраля до 20 часов 21 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.



Отметим, что в прошлый раз предупреждение о смоге на Среднем Урале действовало с 10 по 12 февраля.