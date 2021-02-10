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Вчера, 15:48

В Свердловской области ожидается смог до конца недели

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. В Свердловской области синоптики прогнозируют смог до вечера 21 февраля. Об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 20 часов 17 февраля до 20 часов 21 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Отметим, что в прошлый раз предупреждение о смоге на Среднем Урале действовало с 10 по 12 февраля.

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