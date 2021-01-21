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Число выданных новых кредитных карт на Среднем Урале в январе снизилось на 15,3%

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. В Свердловской области в январе 2021 года было выдано 21 тыс. 997 новых кредитных карт, что на 15,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (25 тыс. 979 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 6-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. Впереди него расположились Москва (44,5 тыс. ед.), Московская область (34,5 тыс. ед.), Краснодарский край (28,6 тыс. ед.), Санкт-Петербург (25,2 тыс. ед.) и Республика Башкортостан (22,1 тыс. ед.).

Согласно исследованию НБКИ, сокращение выдачи новых кредитных карт было отмечено в январе 2021 года практически во всех регионах страны. Исключениями стали Кемеровская область, где этот показатель практически не изменился, и Алтайский край, в котором он вырос на 1,6%.

В целом по стране в январе этого года было выдано 0,69 млн новых кредитных карт, что на 13,6% меньше показателя аналогичного периода предыдущего года (0,80 млн ед.).

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