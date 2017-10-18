«МегаФон» на 25% расширил масштаб сети 4G в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. Компания «МегаФон» на 25% увеличила масштаб сети 4G в Свердловской области на фоне растущего спроса на интернет-сервисы и увеличения объема дистанционной работы, сообщает пресс-служба оператора связи.



По данным компании, для абонентов «МегаФона» комфортным объемом потребления трафика является показатель в 15 гигабайтов в месяц. Вдобавок к этому в регионе ежедневно прибавляется по 240 пользователей 4G.



«Свердловчане нас приятно удивили. Они обогнали соседей по интересу к быстрому интернету, видео и звонкам в мессенджерах. Чтобы их жизнь в онлайне оставалась приятной и, как говорится, ничего не зависало, мы усиленно работали над качеством. Базовые станции с 4G мы запускали со скоростью один объект в полтора дня! В целом масштаб сети четвертого поколения за год вырос на 25%», — пояснил технический директор МегаФона на Урале Антон Щербаков.



Для удовлетворения потребностей жителей региона компания провела техническую работу в 140 населенных пунктах Свердловской области: от крупных муниципалитетов до поселков с населением около 100 человек.



В результате проведенной работы только в Екатеринбурге было улучшено покрытие в торговых и бизнес-центрах, спальных районах, коттеджных поселках. Отдельно над быстрым интернетом поработали в селе Обуховское, куда стало приезжать больше отдыхающих.



Напомним, недавно МегаФон запустил VoLTE, и теперь через 4G можно не только качать, но и говорить. Звук при этом будет более четким. Каждый четвертый звонок совершается с помощью этой технологии.