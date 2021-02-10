В Свердловской области выявлено 218 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 18 февраля 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 75 тыс. 705 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 11 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 268. За сутки из больниц выписаны 229 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 68 тыс. 564 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 13 тыс. 447 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 125 тыс. 598 человек. За сутки зарегистрировано 480 летальных случаев (всего 81 тыс. 926), выздоровели 18 тыс. 730 человек (всего 3 млн 661 тыс. 312).