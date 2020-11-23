Спрос на подержанные автомобили в Екатеринбурге с конца 2020 года упал на 9,3%

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. Спрос на подержанные автомобили в Екатеринбурге в январе-феврале 2021 года сократился на 9,3% по сравнению с концом 2020 года, следует из данных «Авито Авто».
Отмечается, что падение спроса на подержанные автомобили не общероссийская тенденция. К примеру, в Барнауле продажи выросли на 7,8%, в Сочи — на 7,4%, а в Ярославле — на 5,1%.
В то же время средняя цена на подержанные автомобили в Екатеринбурге выросла на 6%, до 529 тыс. руб.
«В 2020 году одним из ключевых трендов на российском авторынке стал рост покупательского интереса к подержанным автомобилям на фоне дефицита новых автомобилей в автосалонах, а также валютных колебаний и сопутствующего роста цен на новые автомобили. Поскольку в начале 2021 года цены на новые автомобили продолжают расти, можно ожидать сохранения положительной динамики спроса на вторичном авторынке в ближайшее время», — пояснил тенденцию руководитель группы аналитики «Авито Авто» Марат Миннекаев.
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