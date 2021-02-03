Ввод жилья в Свердловской области в январе вырос на 14%

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. В январе 2021 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 169,9 тыс. кв. м. жилья, что на 14,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата. Отметим, что по итогам 2020 года в Свердловской области сдали 2 млн 375 тыс. кв. м. жилья (минус 1,7% к уровню 2019 года).

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