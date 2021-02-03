УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:28

Ввод жилья в Свердловской области в январе вырос на 14%

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. В январе 2021 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 169,9 тыс. кв. м. жилья, что на 14,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата.

Отметим, что по итогам 2020 года в Свердловской области сдали 2 млн 375 тыс. кв. м. жилья (минус 1,7% к уровню 2019 года).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.02.2021 Ввод жилья на Среднем Урале в 2020 году сократился на 1,7%

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2021. В январе-декабре 2020 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 375 тыс. кв. м. ...

20.11.2020 Ввод жилья в Свердловской области в январе-октябре вырос на 8,8%

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. В январе-октябре 2020 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 510 тыс. кв. м. ...

26.10.2020 Ввод жилья в Свердловской области в январе-сентябре вырос на 12,5%

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2020. В январе-сентябре 2020 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 344 тыс. кв. м. ...

03.02.2020 Ввод жилья в Свердловской области по итогам 2019 года вырос на 14%

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2020. В январе-декабре 2019 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 391,1 тыс. кв. ...

19.12.2019 Ввод жилья в Свердловской области в январе-ноябре вырос на 11,5%

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. В январе-ноябре 2019 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 673,4 тыс. кв. м. ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек22.01.2021Константин Октаев о ситуации на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности18.01.2021Снег остановил Екатеринбург18.01.2021На Среднем Урале построят первые школы по схеме ГЧП
Архив новостей
Февраль 2021 (452)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18