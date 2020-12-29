«Россети ФСК ЕЭС» выполнили ремонт на двух системообразующих ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. «Россети ФСК ЕЭС» завершили ремонт на двух системообразующих линиях электропередачи 500 кВ «Рефтинская ГРЭС — Тюмень № 1» и «Демьянская — Луговая». Это позволит повысить качество электроснабжения потребителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Свердловской и Тюменской областей.
Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ Филиал «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, на ЛЭП 500 кВ «Демьянская — Луговая» энергетики заменили изоляторы на проводах, установили гасители вибрации на грозотрос и расширили просеки. На линии 500 кВ «Рефтинская ГРЭС — Тюмень № 1» была проведена замена изоляторов и дистанционных распорок, выполнена вырубка угрожающих падением деревьев. Ремонт энергообъектов проводился без снижения надежности энергоснабжения потребителей.
«Протяженность линии «Рефтинская ГРЭС — Тюмень № 1» составляет 248 км, она участвует в схеме выдачи мощности самой крупной тепловой угольной электростанции России — Рефтинской ГРЭС — и обеспечивает переток электроэнергии между энергосистемами Урала и Западной Сибири. Линия 500 кВ «Демьянская — Луговая» протяженностью 138 км является системообразующим энергообъектом, который связывает Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ», — говорится в сообщении.
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» расширила просеки 16 магистральных линий электропередачи ...02.12.2020 «Россети ФСК ЕЭС» до конца года проведут тепловизионный контроль на 14 линиях электропередачи Западной Сибири
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») до конца года завершит программу ...12.11.2020 «Россети ФСК ЕЭС» завершили ремонт реакторов на трех подстанциях, питающих предприятия ТЭК в Тюмени и ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2020. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершили ремонт четырех шунтирующих реакторов на ...15.09.2020 «Россети ФСК ЕЭС» модернизируют линию электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-1 — Холмогорская»
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2020. Компания «Россети ФСК ЕЭС» завершила второй этап реконструкции линии электропередачи ...19.08.2020 «Россети ФСК ЕЭС» завершила реконструкцию линии электропередачи «Рефтинская ГРЭС — Тюмень»
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2020. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила реконструкцию линии электропередачи 500 кВ ...