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«Россети ФСК ЕЭС» выполнили ремонт на двух системообразующих ЛЭП

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. «Россети ФСК ЕЭС» завершили ремонт на двух системообразующих линиях электропередачи 500 кВ «Рефтинская ГРЭС — Тюмень № 1» и «Демьянская — Луговая». Это позволит повысить качество электроснабжения потребителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Свердловской и Тюменской областей.

Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ Филиал «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, на ЛЭП 500 кВ «Демьянская — Луговая» энергетики заменили изоляторы на проводах, установили гасители вибрации на грозотрос и расширили просеки. На линии 500 кВ «Рефтинская ГРЭС — Тюмень № 1» была проведена замена изоляторов и дистанционных распорок, выполнена вырубка угрожающих падением деревьев. Ремонт энергообъектов проводился без снижения надежности энергоснабжения потребителей.

«Протяженность линии «Рефтинская ГРЭС — Тюмень № 1» составляет 248 км, она участвует в схеме выдачи мощности самой крупной тепловой угольной электростанции России — Рефтинской ГРЭС — и обеспечивает переток электроэнергии между энергосистемами Урала и Западной Сибири. Линия 500 кВ «Демьянская — Луговая» протяженностью 138 км является системообразующим энергообъектом, который связывает Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ», — говорится в сообщении.

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