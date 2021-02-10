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Алексей Орлов представил бизнес-сообществу свою программу развития Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов презентовал представителям бизнес-сообщества основные направления развития города под его управлением, сформулированные в виде пяти ключевых драйверов.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, направления развития представлены в виде пяти драйверов («Пять Д»): движение, действие, достижение, доступность, доверие.

Выступая перед бизнес-сообществом, А. Орлов отметил, что поддержка деловых кругов очень важна, так как именно на этих принципах будет выстраиваться дальнейшее взаимодействие, и призвал предпринимателей муниципалитета принять активное участие в наполнении каждого направления развития города новыми идеями.

«Екатеринбург как центр мировых коммуникаций не должен ограничиваться только выставкой «Иннопром». Городу необходимо получать новые события мирового уровня: деловые, конгрессные, спортивные. Этот перечень абсолютно открыт», — подчеркнул А. Орлов.

Также градоначальник уточнил, что каждое из предложенных в его программе направлений получит оценку экспертов в инновационном центре «Сколково».

«Я являюсь членом нашей управленческой региональной и городской команды. Каждое из этих направлений будет представлено в рамках обучения в «Сколково», получит экспертную оценку, и мы будем трудиться для их реализации в уральской столице. Это позволит Екатеринбургу оставаться особым городом на карте нашей большой страны. Городом со своей изюминкой, спецификой и высокими лидерскими качествами», — выразил уверенность Алексей Орлов.

Как сообщал УрБК, впервые программа, предложенная А. Орловым, под названием «Пять Д» была презентована депутатам городской думы во время подведения итогов конкурса по отбору главы Екатеринбурга.

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