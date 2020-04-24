Делобанк запустил цифровую бизнес-карту для проведения финансовых операций

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. Делобанк выпустил для своих клиентов цифровую бизнес-карту, сообщает пресс-служба финансово-кредитного учреждения.
Карта готова сразу к использованию после подключения к сервисам Apple Pay или Google Pay. С помощью нее можно оплачивать покупки через терминалы и в интернете, получать наличные в банкоматах с поддержкой NFC.
Совершать операции по карте можно без ограничений, как и обычной пластиковой картой. Пополнение расчетного счета карты доступно в банкоматах СКБ-банка или банкоматах партнеров — «Открытие» и «Альфа-банк».
«Для нас стало приятной неожиданностью, что клиенты оформляют цифровую карту не только потому, что расплачиваться телефоном уже привычно и удобно, но и потому, что хотят внести вклад в сохранение окружающей среды, отказываясь от пластика», — отметила директор Делобанка Ирина Кузьмина.
Выпустить карту можно в интернет-банке. Для этого достаточно лишь нажать «Выпустить карту», и в течение нескольких секунд она будет открыта, ее останется только привязать к кошельку телефона или смарт-часам. Настроить лимиты по расходным операциям можно в мобильном или интернет-банке.
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