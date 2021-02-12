И. о. главы администрации Кировского района Екатеринбурга назначен Сергей Визелко

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. Исполняющим обязанности главы администрации Кировского района Екатеринбурга назначен Сергей Визелко, который занимал должность заместителя главы района по экономике и строительству. Об этом сообщается на официальном сайте районной администрации.



Занимавший пост главы района Александр Лошаков отстранен от должности после возбуждения уголовного дела о мошенничестве в райадминистрации. На днях Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил домашний арест начальнику отдела по благоустройству и транспорту Кировского района Илье Лободе, который проходит по делу в качестве обвиняемого.



Помимо него в числе фигурантов оказались глава ДЭУ Кировского района Сергей Худяков и главный инженер управления Александр Юхно.