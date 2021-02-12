И. о. главы администрации Кировского района Екатеринбурга назначен Сергей Визелко

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. Исполняющим обязанности главы администрации Кировского района Екатеринбурга назначен Сергей Визелко, который занимал должность заместителя главы района по экономике и строительству. Об этом сообщается на официальном сайте районной администрации.
Занимавший пост главы района Александр Лошаков отстранен от должности после возбуждения уголовного дела о мошенничестве в райадминистрации. На днях Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил домашний арест начальнику отдела по благоустройству и транспорту Кировского района Илье Лободе, который проходит по делу в качестве обвиняемого.
Помимо него в числе фигурантов оказались глава ДЭУ Кировского района Сергей Худяков и главный инженер управления Александр Юхно.
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2021. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил домашний арест начальнику отдела по ...05.10.2018 Глава Верх-Исетского района Екатеринбурга уволен
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. В Екатеринбурге отправлен в отставку глава администрации Верх-Исетского района ...27.11.2017 В Екатеринбурге назначен новый глава администрации Верх-Исетского района
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. Главой администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга назначен Сергей Нырков. Об ...21.01.2011 Главой администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга назначен Александр Бреденко
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2011. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб представил главу администрации ...11.10.2010 Главой Кировского района Екатеринбурга назначен Александр Лошаков
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2010. Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий подписал два кадровых распоряжения — об ...