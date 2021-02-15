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Как сохранить срезанные тюльпаны

Букет тюльпанов выглядит восхитительно: нежные лепестки, разнообразие цветов, устремленные к солнцу яркие головки — все это хочется сохранить и оставить в памяти. Однако все срезанные растения живут недолго. Флористы flowwow.com рассказали, как продлить жизнь букета из тюльпанов, подаренного вам зимой. Этот сервис работает для того, чтобы связь заказчика и магазина цветов была как можно продуктивнее. На сайте созданы каталоги салонов в разных городах, пользователи могут найти адрес магазина, находящегося ближе всего к дому, и сделать онлайн-заказ. Например, вам нужно купить и доставить тюльпаны в Екатеринбурге — на flowwow.com вы можете без проблем связаться с представителем салона около вашего дома и заказать доставку в нужное время.

Как сохранить срезанные тюльпаны

Итак, как сохранить букет из тюльпанов?

Самый простой способ — поставить его в вазу с водой. Однако есть несколько секретов, которые помогут вам:

— поставьте вазу в тени — не у окна, берегите растения от ярких солнечных лучей;
— исключите вероятность сквозняков в месте, где хранятся тюльпаны;
— перед тем, как поставить цветы в воду, обрежьте стебельки на 2-3 см и оставьте их кончики в сахаре на несколько минут;
— тюльпаны любят прохладную воду — если в комнате жарко, можно добавлять в вазу кубики льда для охлаждения стебельков;
— ваза для букета должна быть невысокой;
— чтобы усилить поток воды по стеблю, можно сделать косой срез и даже несколько царапин на кончиках;
— для того, чтобы не допустить подгнивание нижней частей стебля и листьев, в воду можно добавлять антисептики — в флористических магазинах есть — готовые смеси, например, «Бутон» или «Флора», но можно обойтись и домашними средствами — марганцовкой, древесным углем, аспирином;
— для букета можно подготовить питательную смесь, в нее входят сахар и лимонная кислота, ее необходимо каждый день обновлять;
— даже если в вазе находится чистая вода, ежедневно необходимо производить ее замену, дополнительно нужно мыть и ополаскивать вазу и срезать кончики стеблей;
— чтобы надольше сохранить срезанные тюльпаны, в букет можно добавить веточку туи. А вот соседство с лилиями, розами, нарциссами, ландышами, орхидеями может повредить растениям.

Кстати, увявшие тюльпаны можно ненадолго «реанимировать»: их нужно обернуть в увлажненную бумагу и на несколько часов поставить в вазу под включенную лампу. Опустившиеся цветки поднимутся и станут выглядеть намного свежее.

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