В Челябинской области зарегистрировали почти 22 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Челябинск, 18.02.2021. На 11 февраля жители Челябинской области подали 21 тыс. 911 заявок на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».



Из них 14 тыс. 628 уже одобрены, по 5 тыс. 763 получены отказы.



Отметим, что Челябинская область не входит в топ-10 рейтинга регионов по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, где лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область.