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В Екатеринбурге осудили участника разбойного нападения на офис МФО

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Вадиму Грибову, признанному виновным по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как установлено в суде, В. Грибов 25 декабря 2020 года совершил нападение на офис микрофинансовой организации на улице Белинского.

«Злоумышленник прошел в рабочую зону к специалисту по работе с клиентами и напал на нее, держа при этом в правой руке нож и требуя передать ему деньги. Когда сотрудница микрофинансовой компании ответила отказом, осужденный высказал в ее адрес и в адрес другого, находящегося в подсобном помещении, специалиста копании угрозу применения насилия, опасного для жизни и здоровья», — говорится в сообщении.

Сотрудница офиса передала мужчине деньги, хранившиеся в сейфе, после чего злоумышленник скрылся.

Как уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу, сотрудники отдела полиции № 7 в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину спустя два дня после совершения преступления.

«В ходе предварительного следствия было установлено, что мужчина приехал в Екатеринбург осенью 2020 года, проживал на съемной квартире недалеко от места преступления. Как пояснил сам мужчина, он проиграл значительную сумму в интернете, и ему нечем было платить за жилье. Часть денежных средств, полученных преступным путем, он потратил на то, чтобы рассчитаться с долгами, остальное же вновь проиграл», — сообщили в городском УМВД.

Суд назначил Вадиму Грибову наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.

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