В Первоуральске экс-сотрудника «Федеральной пассажирской компании» осудили за коммерческий подкуп в размере более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Первоуральский городской суд вынес приговор в отношении бывшего работника АО «Федеральная пассажирская компания», обвиняемого в незаконном получении денежных средств за предоставление конфиденциальной информации.



Как сообщает пресс-служба Свердловской транспортной прокуратуры, бывший руководитель отдела «Федеральной пассажирской компании» в период 2017-2019 годов систематически незаконно получал денежные средства от начальников пассажирских поездов за представление им конфиденциальной информации о графике предстоящих ревизий поездов. За все это время в качестве незаконного вознаграждения он получил более 1 млн руб.



По решению суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 7 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия в крупном размере». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет условно с испытательным сроком 4 года, а также ему запрещено занимать руководящие должности в течение двух лет.



Приговор суда в законную силу не вступил.