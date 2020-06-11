СКБ-банк стал лучшим в сегменте потребительских кредитов на большие суммы

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. По расчетам калькулятора «Выберу.ру», потребительский кредит СКБ-банка занял 1 место среди предложений всех банков в сегменте «На большие суммы».
Как сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации, эксперты аналитического департамента «Выберу.ру» отметили значимый вклад СКБ-банка в развитие услуг и финансовых онлайн-сервисов для российских потребителей в 2020 году. Больше 10 тыс. пользователей сервиса интересовались кредитными продуктами СКБ-банка. В 2020 году кредиты и программы рефинансирования занимали ведущие строчки 8 рейтингов «Выберу.ру».
Отмечается, что эксперты рейтинга проанализировали параметры продуктов банков топ-100 по активам и рассчитали 20 наиболее выгодных вариантов. Всего в течение 2020 года «Выберу.ру» подготовил 8 рейтингов кредитов.
«Итоговый рейтинг составлен на базе ежемесячных аналитических исследований, в нем учитывались накопленные за год позиции банков-лидеров. При ранжировании кредитов брались в расчет не только значение процентной ставки по договору, но и полная стоимость, сумма и срок, преимущества для зарплатных клиентов, оформление страховки для снижения ставки, оформление онлайн, условия досрочного погашения, отсутствие скрытых комиссий, необходимость подтверждения доходов и количество документов, подтверждающих платежеспособность, набор дополнительных сервисов и надежность, значимость банка на рынке», — говорится в сообщении.
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2020. СКБ-банк запустил программу рефинансирования потребительских кредитов других банков, ...24.11.2017 СКБ-банк вошел в пятерку крупнейших региональных банков РФ на рынке потребкредитования
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2017. СКБ-банк вошел в рейтинг Издательского дома «Коммерсантъ» топ-50 крупнейших банков на ...20.10.2015 Потребительский кредит СКБ-банка «На всё про всё» вошел в топ-10 самых дешевых кредитов
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2015. Потребительский кредит СКБ-банка «На всё про всё» вошел в топ-10 самых дешёвых кредитов ...10.07.2013 ОАО «СКБ-банк» вошло в топ-15 крупнейших потребительских банков России
УрБК, Москва, 10.07.2013. Спрос на нецелевые кредиты остается у россиян довольно высоким. По данным РБК.Рейтинг, в 2012 ...03.08.2011 СКБ-банк вошел в ТОП-15 самых кредитующих банков России
Эксперты журнала «Банковское обозрение» проанализировали рынок потребительского кредитования в России. Результаты ...