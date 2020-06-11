СКБ-банк стал лучшим в сегменте потребительских кредитов на большие суммы

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. По расчетам калькулятора «Выберу.ру», потребительский кредит СКБ-банка занял 1 место среди предложений всех банков в сегменте «На большие суммы».



Как сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации, эксперты аналитического департамента «Выберу.ру» отметили значимый вклад СКБ-банка в развитие услуг и финансовых онлайн-сервисов для российских потребителей в 2020 году. Больше 10 тыс. пользователей сервиса интересовались кредитными продуктами СКБ-банка. В 2020 году кредиты и программы рефинансирования занимали ведущие строчки 8 рейтингов «Выберу.ру».



Отмечается, что эксперты рейтинга проанализировали параметры продуктов банков топ-100 по активам и рассчитали 20 наиболее выгодных вариантов. Всего в течение 2020 года «Выберу.ру» подготовил 8 рейтингов кредитов.



«Итоговый рейтинг составлен на базе ежемесячных аналитических исследований, в нем учитывались накопленные за год позиции банков-лидеров. При ранжировании кредитов брались в расчет не только значение процентной ставки по договору, но и полная стоимость, сумма и срок, преимущества для зарплатных клиентов, оформление страховки для снижения ставки, оформление онлайн, условия досрочного погашения, отсутствие скрытых комиссий, необходимость подтверждения доходов и количество документов, подтверждающих платежеспособность, набор дополнительных сервисов и надежность, значимость банка на рынке», — говорится в сообщении.