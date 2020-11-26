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ЕВРАЗ построил в Качканаре Дворец единоборств

В Качканаре состоялась торжественная церемония открытия Дворца единоборств ЕВРАЗа — арены «Атлант», сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

В мероприятии приняли участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.

ЕВРАЗ построил в Качканаре Дворец единоборств

«Дворец единоборств построен в рамках трехстороннего соглашения между правительством Свердловской области, Качканарским городским округом и ЕВРАЗом. На его возведение направлено около 360 млн руб. отчислений компании», — говорится в сообщении.

Во Дворце единоборств будут проходить тренировки по всем бойцовским дисциплинам, которые существуют в Качканаре: самбо, боевое самбо, дзюдо, карате, бокс и кикбоксинг, рукопашный бой, грепплинг. Еженедельно здесь смогут тренироваться 600 человек. Для занятий предусмотрено пять залов разной направленности. Современный комплекс позволяет проводить соревнования не только регионального, но и всероссийского масштаба. Вместимость зрительского сектора — 250 человек.

«Уверен, что новый Дворец единоборств станет отличным подарком для города и его жителей. Мы уделяем большое внимание развитию в Свердловской области профессионального и любительского спорта, созданию современной спортивной инфраструктуры, позволяющей всем уральцам заниматься любимыми видами спорта. И в этом мы всегда находим поддержку у руководителей крупнейших предприятий региона», — сказал Евгений Куйвашев.

ЕВРАЗ построил в Качканаре Дворец единоборств

«ЕВРАЗ не только занимается развитием производства, разрабатывает новые месторождения и осваивает новую технику. Мы многое делаем для развития инфраструктуры городов, в которых находятся наши предприятия. Дворец единоборств, центр футбола «Олимп», лыжероллерная трасса — результаты наших совместных усилий. Дворец единоборств — это очередной объект в рамках соглашения о развитии Качканара. Вместе с руководством области и города мы строим лучшее будущее», — заявил Денис Новоженов.

«Дворец единоборств построен в рекордные сроки. Мы начали его возводить в феврале 2020 года и в феврале 2021 уже вводим в эксплуатацию. Я рад, что молодежь будет приходить в новый дворец, ведь спортивный образ жизни и крепкое здоровье сейчас особенно актуальны», — отметил глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.

После открытия Дворца единоборств губернатор принял участие в запуске в работу современной техники на новом месторождении железной руды ЕВРАЗ Качканарского ГОКа.

Холдинг начал добычу руды на Собственно-Качканарском месторождении (СКМ) титаномагнетитовых руд в ноябре 2020 года. В 2021 году из нового месторождения планируется добыть около 5 млн т руды

Для добычи руды на СКМ за последний месяц приобретено девять единиц современной мощной техники. Затраты компании на ее приобретение составили 1,9 млрд руб. Так, для работы на месторождении приобретено: четыре большегрузных карьерных самосвала «БелАЗ» (грузоподъемностью 240 т), два бульдозера Comatsu D475A, автогрейдер Caterpillar (для содержания дорог), фронтальный погрузчик Caterpillar 994К (для погрузки руды на рудоперегрузочном пункте в думпкары, а также для погрузки «БелАЗов» в карьере) и карьерный экскаватор P&H2300 группы Komatsu (с емкостью ковша 20 кубометров).

ЕВРАЗ построил в Качканаре Дворец единоборств

В 2022-2024 годах для СКМ планируется приобретение второго фронтального погрузчика Caterpillar 994К, трех автосамосвалов «БелАЗ 75313», второго экскаватора P&H2300. В 2021 году на Собственно-Качканарском месторождении будут сформированы первые уступы карьера: + 625м, + 610м, +595м, +580м, +565м.

На месторождении построены два рудоперегрузочных пункта на 6,5 млн т руды каждый, на которые самосвалы будут привозить руду из карьера. Для доставки руды на фабрики построены новые железнодорожные пути, проведена реконструкция железнодорожной станции «Северная», построены высоковольтные и кабельные линии электропередач.

Модернизирована подстанция № 11, продолжается работа по объектам водоотведения. Всего будет оборудовано восемь водоотводных канав, две насосные станции и два отстойника карьерных вод.

Завершены монтаж системы видеонаблюдения и расширение системы диспетчеризации горного транспорта, действующей на Гусевогорском месторождении.

На реализацию первой очереди развития Собственно-Качканарского месторождения ЕВРАЗ направит 6,4 млрд руб. Ожидается, что к 2024 году добыча руды из карьера составит 13 млн т в год. При разработке СКМ будет дополнительно создано 135 рабочих мест.

ЕВРАЗ построил в Качканаре Дворец единоборств

Собственно-Качканарское месторождение расположено на склонах горы Качканар, в 5 километрах от Гусевогорского месторождения. Общая длина карьера СКМ — 6 километров, ширина — до 4 километров, высота залегания пород — от 220 до 630 метров. Запасы железных титаномагнетитовых руд, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд т, среднее содержание железа — 16,6%. В месторождении сосредоточена значительная часть мировых запасов ванадия. Исходя из потребности предприятия в 60 млн т в год, запасов сырья хватит более чем на 100 лет.

Проект включен в перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для Свердловской области. СКМ обеспечит стабильную работу ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ НТМК.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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