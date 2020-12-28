Экс-глава управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская покинула пост директора МХАТ

УрБК, Москва, 17.02.2021. Экс-глава управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская покинула пост директора Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ), сообщает «Интерфакс».



И.о. исполнительного директора театра назначен Олег Михайлов.



Напомним, с осени 2019 года бывший руководитель управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская заняла пост исполнительного директора Московского художественного академического театра имени Горького. В этой должности она отвечает за ведение хозяйственной деятельности культурного учреждения.



В прошлом году министерство культуры РФ нашло ряд имущественных и финансовых нарушений в деятельности театра в период работы Т. Ярошевской.