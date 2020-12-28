Экс-глава управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская покинула пост директора МХАТ

УрБК, Москва, 17.02.2021. Экс-глава управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская покинула пост директора Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ), сообщает «Интерфакс».
И.о. исполнительного директора театра назначен Олег Михайлов.
Напомним, с осени 2019 года бывший руководитель управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская заняла пост исполнительного директора Московского художественного академического театра имени Горького. В этой должности она отвечает за ведение хозяйственной деятельности культурного учреждения.
В прошлом году министерство культуры РФ нашло ряд имущественных и финансовых нарушений в деятельности театра в период работы Т. Ярошевской.
УрБК, Москва, 28.12.2020. Министерство культуры РФ нашло ряд имущественных и финансовых нарушений в деятельности ...26.08.2019 Татьяна Ярошевская оставила должность начальника управления культуры Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. Татьяна Ярошевская оставила должность начальника управления культуры Екатеринбурга. Об ...26.08.2016 Коротко о событиях дня
В 10.00 в здании театра «Щелкунчик» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 104) состоится расширенное совещание руководителей ...09.08.2012 Расторгнут контракт с театральным директором Сергеем Лысенко
Департамент культуры Москвы в одностороннем порядке расторг контракт с директором ГУК «Московский театр «Новая опера» ...27.12.2010 Министерство культуры назвало причину увольнения директора Малого театра: Его работа была не столь эффективна, как предполагалось
Министерство культуры РФ заявило, что увольнение Геннадия Аничкина с поста директора Малого театра не было связано с ...