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Экс-глава управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская покинула пост директора МХАТ

УрБК, Москва, 17.02.2021. Экс-глава управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская покинула пост директора Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ), сообщает «Интерфакс».

И.о. исполнительного директора театра назначен Олег Михайлов.

Напомним, с осени 2019 года бывший руководитель управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская заняла пост исполнительного директора Московского художественного академического театра имени Горького. В этой должности она отвечает за ведение хозяйственной деятельности культурного учреждения.

В прошлом году министерство культуры РФ нашло ряд имущественных и финансовых нарушений в деятельности театра в период работы Т. Ярошевской.

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