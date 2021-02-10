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Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 1 тыс. 780 человек

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. По состоянию на 17 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 103 тыс. 398 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 16 февраля число безработных составляло 105 тыс. 178 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 1 тыс. 780 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 4,88%.

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