«Россети ФСК ЕЭС» увеличили выдачу мощности аэропорту Сургута для развития пассажирской инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021 «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») увеличили до 8,6 МВт выдачу мощности международному аэропорту Сургута для развития пассажирской инфраструктуры и ввода нового ангара для самолетов.



Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ Филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, объект запитан от одноименной подстанции мощностью 250 МВА, которая также обеспечивает электроэнергией город Сургут и Сургутский район с населением более 580 тыс. человек. Ранее для повышения надежности электроснабжения потребителей был проведен ремонт коммутационного оборудования подстанции.



«В рамках проекта технологического присоединения линии электропередачи заявителя подключили к комплектному распределительному устройству 10 кВ центра питания. Дополнительный объем выдаваемой мощности составил 472 кВт», — говорится в сообщении.



Ранее для повышения надежности электроснабжения потребителей «Россети ФСК ЕЭС» провели ремонт коммутационного оборудования подстанции.



В 2020 году на подстанции 220 кВ «Сургут» проведены техническое обслуживание и ремонт оборудования на открытых распределительных устройствах 110 кВ и 220 кВ. Подключенные к ним ЛЭП обеспечивают, в частности, транзит электроэнергии от Сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2.



Также энергетики провели капитальный ремонт дугогасящего реактора, который обеспечивает самогашение дуговых замыканий и снижает последствия прямого контакта фазного проводника с землей.



Международный аэропорт Сургута имени Ф. К. Салманова — крупнейший узел местных и международных авиалиний в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра. Он обслуживает как сам Сургут, так и прилегающие к нему районы. Ежегодный пассажиропоток составляет до 1,9 млн пассажиров, уточняют в «Россети ФСК ЕЭС».



Как сообщал УрБК, ранее компания «Россети ФСК ЕЭС» приступила к установке ограничителей перенапряжения на линиях электропередачи в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра.