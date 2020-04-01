Международную выставку «Иннопром-2021» в Екатеринбурге планируют провести в традиционном формате

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Международную промышленную выставку «Иннопром-2021» в Екатеринбурге планируется провести в традиционном формате. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов.



«Мы находимся в активной стадии подготовки к проведению «Иннопрома» в офлайне, то есть в традиционном режиме. Страной-партнером, как и планировалось, остается Италия. Сейчас оператор выставки совместно с министерством промышленности и торговли и министерством иностранных дел РФ прорабатывает специальный режим для участников выставки. Зарубежные компании смогут участвовать в мероприятии. Этот вопрос проработан на федеральном уровне», — сообщил А. Породнов.



Напомним, что в 2020 году выставку «Иннопром» из-за пандемии коронавируса провели в онлайл-формате.