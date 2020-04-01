УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:07

Международную выставку «Иннопром-2021» в Екатеринбурге планируют провести в традиционном формате

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Международную промышленную выставку «Иннопром-2021» в Екатеринбурге планируется провести в традиционном формате. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов.

«Мы находимся в активной стадии подготовки к проведению «Иннопрома» в офлайне, то есть в традиционном режиме. Страной-партнером, как и планировалось, остается Италия. Сейчас оператор выставки совместно с министерством промышленности и торговли и министерством иностранных дел РФ прорабатывает специальный режим для участников выставки. Зарубежные компании смогут участвовать в мероприятии. Этот вопрос проработан на федеральном уровне», — сообщил А. Породнов.

Напомним, что в 2020 году выставку «Иннопром» из-за пандемии коронавируса провели в онлайл-формате.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.04.2020 Минпромторг назвал дату следующего «Иннопрома» в Екатеринбурге

УрБК, Москва, 01.04.2020. В 2020 году выставка «Иннопром» в Екатеринбурге проводиться не будет. Такое решение приняло ...

10.07.2019 Владимир Путин осмотрел стенды на выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2019. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Екатеринбург посетил международную ...

21.12.2018 Следующей страной-партнером выставки «Иннопром» станет Турция

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2018. Турция приняла приглашение стать страной-партнером 10-й международной промышленной ...

15.12.2014 Денис Мантуров пригласил Индию стать страной-партнером выставки «Иннопром» в 2016 году

УрБК, Москва, 15.12.2014. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на встрече с президентом Федерации ...

21.04.2014 На выставку «Иннопром-2014» ждут большую канадскую делегацию

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2014. Международную промышленную выставку «Иннопром-2014», которая пройдет в Екатеринбурге с ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности22.01.2021Константин Октаев о ситуации на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга18.01.2021Снег остановил Екатеринбург18.01.2021На Среднем Урале построят первые школы по схеме ГЧП
Архив новостей
Февраль 2021 (431)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18