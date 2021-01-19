УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Число деловых мероприятий на Среднем Урале в прошлом году сократилось в три раза. Об ...

Число деловых мероприятий в Свердловской области за год сократилось в три раза

Объем выявленной санкционной сельхозпродукции в Свердловской области в 2020 году сократился в шесть раз

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2021. По итогам 2020 года на Среднем Урале было уничтожено 2 т запрещенной к ввозу на ...