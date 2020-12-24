В уборке Екатеринбурга от снега и наледи задействуют свыше 250 единиц техники и более 350 рабочих

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Каждый день на расчистке улично-дорожной сети от снега и наледи, а также посыпке тротуаров и дорог в Екатеринбурге трудятся более 250 единиц техники и свыше 350 рабочих.
Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, районные службы благоустройства работают в круглосуточном режиме.
«Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поставил задачу перед коммунальщиками максимально эффективно использовать имеющуюся в распоряжении районных дорожно-эксплуатационных управлений и участков (ДЭУ) специализированную технику и людские ресурсы», — сообщают в пресс-службе муниципалитета.
По информации комитета благоустройства администрации города, только за минувшие сутки, с 16 на 17 января, с улиц Екатеринбурга вывезено почти 11 тыс. т снега, для предотвращения гололедных явлений на проезжей части дорог и тротуары высыпано почти 12 т реагента и более 100 т мелкофракционного щебня.
Сегодня днем коммунальщики продолжают прометать основные дороги и магистрали. Очистка тротуаров, остановок и подходов к ним проходит в ручном режиме. В первую очередь от снежных заносов и наледи освобождаются площадки остановочных комплексов, пешеходные переходы и другие зоны, предназначенные для передвижения граждан.
Только в феврале 2021 года службы благоустройства всех семи административных районов города отправили на специальные свалки 215 тыс. 478 т снега, уточняют в администрации Екатеринбурга.
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