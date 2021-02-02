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В январе 2021 года годовая инфляция на Среднем Урале ускорилась до 5%

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. В январе годовые темпы инфляции в Свердловской области выросли на 0,8 п. п. относительно декабрьского уровня и составили 5,0%. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии Уральского главного управления ЦБ.

По информации регулятора, на Среднем Урале инфляция ускорилась сильнее, чем по Уральскому федеральному округу (+0,4 п. п.) и сильнее, чем в целом по стране (+0,3 п. п.), но ее уровень в регионе остался ниже среднероссийского (5,2%).

«Основные причины ускорения — влияние краткосрочных проинфляционных факторов на рынках отдельных продовольственных товаров, изменения параметров регулирования и налогообложения на топливном рынке и возобновление предоставления услуг зарубежного туризма», — сообщают в Уральском главном управления ЦБ.

Значительнее всего годовые темпы инфляции выросли в продовольственном секторе — на 1,2 п. п., до 6,9%. Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары в январе 2021 года по сравнению с декабрем увеличились на 0,5 п. п., до 5,3%. В сфере услуг показатель вырос на 0,4 п. п., до 2,3%,

Как сообщал УрБК, ранее в ЦБ спрогнозировали, что годовая инфляция в России достигнет локального пика в феврале 2021 года, после чего начнет замедляться.

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