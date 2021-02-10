Число деловых мероприятий в Свердловской области за год сократилось в три раза

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. Руководитель государственной инспекции труда в Свердловской области Федор Кравцов в ...

На Среднем Урале за год на производстве погибли 49 человек

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. С введением ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, число иностранных ...

Поток мигрантов в Свердловскую область в 2020 году снизился почти в четыре раза из-за пандемии COVID-19

Объем выявленной санкционной сельхозпродукции в Свердловской области в 2020 году сократился в шесть раз

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2021. По итогам 2020 года на Среднем Урале было уничтожено 2 т запрещенной к ввозу на ...