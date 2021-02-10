Число деловых мероприятий в Свердловской области за год сократилось в три раза

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Число деловых мероприятий на Среднем Урале в прошлом году сократилось в три раза. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов.
«Количество мероприятий в 2020 году сократилось в три раза по сравнению с предыдущим годом. Речь идет о деловых выставках, форумах, конференциях, где число участников превышает 300 человек. В I квартале было проведено 35-40 мероприятий. С апреля по август их не было вообще. С сентября рынок стал потихоньку оживать. Однако количество проведенных мероприятий не превышало 20-25% от уровня 2019 года», — заявил А. Породнов.
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