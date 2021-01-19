Число купленных автомобилей Lada в Евросоюзе в январе снизилось в три раза

УрБК, Москва, 17.02.2021. Продажи новых автомобилей Lada в ЕС в январе 2021 года упали в три раза по сравнению с показателем предыдущего года — до 62 машин. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).
В целом снижение продаж новых легковых автомобилей в Евросоюзе в январе этого года составило 24%, до 726,5 тыс. ед. Причиной этого стали введенные из-за COVID-19 ограничения.
В феврале ACEA опубликовала прогноз, согласно которому продажи автомобилей в Европейском союзе начнут восстанавливаться после вызванного коронавирусом кризиса и вырастут на 10% по итогам этого года.
Отметим, что в 2020 году поставки «АвтоВАЗа» в зарубежные страны сократились до 41 тыс. единиц. Такое падение было зафиксировано впервые за четыре года.
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