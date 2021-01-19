УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:47

Число купленных автомобилей Lada в Евросоюзе в январе снизилось в три раза

УрБК, Москва, 17.02.2021. Продажи новых автомобилей Lada в ЕС в январе 2021 года упали в три раза по сравнению с показателем предыдущего года — до 62 машин. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

В целом снижение продаж новых легковых автомобилей в Евросоюзе в январе этого года составило 24%, до 726,5 тыс. ед. Причиной этого стали введенные из-за COVID-19 ограничения.

В феврале ACEA опубликовала прогноз, согласно которому продажи автомобилей в Европейском союзе начнут восстанавливаться после вызванного коронавирусом кризиса и вырастут на 10% по итогам этого года.

Отметим, что в 2020 году поставки «АвтоВАЗа» в зарубежные страны сократились до 41 тыс. единиц. Такое падение было зафиксировано впервые за четыре года.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.01.2021 В декабре 2020 года продажи автомобилей Lada в Евросоюзе снизились почти в четыре раза

УрБК, Москва, 19.01.2021. В декабре 2020 года продажи Lada в ЕС сократились почти в 4 раза — до 112 штук (в декабре ...

17.12.2019 Продажи автомобилей Lada в Еврозоне снизились на 7,3%

УрБК, Москва, 17.12.2019. Продажи автомобилей Lada за 11 месяцев 2019 года в Европейском союзе (ЕС) уменьшились в ...

09.10.2015 В сентябре 2015 года продажи АвтоВАЗа в России упали на 40,7%

УрБК, Москва, 09.10.2015. Продажи АвтоВАЗа в сентябре 2015 года в РФ упали на 40,7%, или в 1,7 раза по сравнению с ...

20.02.2013 Продажи новых автомобилей в Евросоюзе снизились до минимума за 20 лет

Продажи новых автомобилей в большинстве стран Евросоюза в январе 2013 года снизились до 885 тыс. штук. Это на 8,7% ...

09.02.2010 В январе 2010 года в РФ снизились продажи новых легковых автомобилей АвтоВАЗа, General Motors, Volkswagen, Ford, PSA Peugeot-Citroen и Toyota

УрБК, Москва, 09.02.2010. Продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2010 года снизились на 37% по сравнению ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности22.01.2021Константин Октаев о ситуации на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга18.01.2021Снег остановил Екатеринбург18.01.2021На Среднем Урале построят первые школы по схеме ГЧП
Архив новостей
Февраль 2021 (431)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18