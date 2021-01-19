Число купленных автомобилей Lada в Евросоюзе в январе снизилось в три раза

В декабре 2020 года продажи автомобилей Lada в Евросоюзе снизились почти в четыре раза

УрБК, Москва, 19.01.2021. В декабре 2020 года продажи Lada в ЕС сократились почти в 4 раза — до 112 штук (в декабре ...