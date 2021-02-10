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В Свердловской области выявлено 228 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 17 февраля 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 75 тыс. 487 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 14 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 257. За сутки из больниц выписаны 238 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 68 тыс. 335 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 12 тыс. 828 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 112 тыс. 151 человек. За сутки зарегистрировано 467 летальных случаев (всего 81 тыс. 446), выздоровели 17 тыс. 919 человек (всего 3 млн 642 тыс. 582).

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