В Свердловской области выявлено 228 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 17 февраля 2021 года региональный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 75 тыс. 487 человек.
Также за сутки в области зарегистрировано 14 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 257. За сутки из больниц выписаны 238 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 68 тыс. 335 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 12 тыс. 828 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 112 тыс. 151 человек. За сутки зарегистрировано 467 летальных случаев (всего 81 тыс. 446), выздоровели 17 тыс. 919 человек (всего 3 млн 642 тыс. 582).
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 287 новых случаев заражения ...09.02.2021 В Свердловской области выявлено 289 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 289 новых случаев заражения ...02.02.2021 В Свердловской области выявлено 325 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 325 новых случаев заражения ...01.02.2021 В Свердловской области выявлено 348 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 348 новых случаев заражения ...22.01.2021 В Свердловской области выявлено 385 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 385 новых случаев заражения ...