Более 700 преступлений с использованием IT-технологий зарегистрировано Управлением МВД России на транспорте по УрФО в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. В прошлом году сотрудники Управления МВД на транспорте по УрФО зарегистрировали 716 преступлений, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил руководитель ведомства генерал-майор полиции Александр Востриков.



По его словам, в числе таких преступлений — порядка 50 случаев краж с банковских счетов и более 60 случаев мошенничеств.



«В большинстве случаев кражи с банковских счетов у нас происходят, когда банковские карты попадают в руки других и злоумышленники пользуются доверчивостью граждан», — сказал А. Востриков.



В целом по итогам 2020 года Управление МВД России на транспорте по УрФО не зафиксировало существенного снижения числа преступлений из-за пандемии COVID-19 и вызванных ею ограничений.