Прокуратура выявила хищение более 16 млн рублей при реставрации здания оперного театра имени М. И. Глинки в Челябинске

УрБК, Челябинск, 17.02.2021. Прокуратура Челябинской области совместно с региональным ГУ МВД России проверила исполнение законодательства при реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Здание Челябинского государственного театра оперы и балета имени М. И. Глинки».



Как сообщает пресс-служба ведомства, ремонт проводился при подготовке к проведению в 2020 году на территории Челябинска саммитов ШОС и БРИКС.



«Проверкой установлено, что подрядной организацией при реставрации цоколей фасада, ступеней и покрытий крылец объекта культурного наследия использован более дешевый материал, не предусмотренный условиями контракта, в результате чего бюджету региона причинен имущественный ущерб в размере более 16 млн руб.», — говорится в сообщении.



В действиях неустановленных лиц хозяйствующего субъекта установлены признаки состава преступления, предусмотренного частью 7 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере».



Отмечается, что материалы проверки направлены в ГСУ ГУ МВД России по региону для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, которые проводили ремонт.