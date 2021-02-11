Спрос на гаражи в Екатеринбурге за год вырос на 10%

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. По итогам 2020 года спрос на гаражи (число запрошенных контактов продавца на платформе) в Екатеринбурге вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Средняя стоимость гаража в уральской столице сейчас составляет 400 тыс. руб. За год показатель увеличился на 3%.



Отметим, что спрос на машино-места в Екатеринбурге в 2020 году сократился на 2%. Средняя цена в этом сегменте также составляет 400 тыс. руб. (минус 11% к уровню 2019 года).