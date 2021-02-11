УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:17

Спрос на гаражи в Екатеринбурге за год вырос на 10%

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. По итогам 2020 года спрос на гаражи (число запрошенных контактов продавца на платформе) в Екатеринбурге вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Средняя стоимость гаража в уральской столице сейчас составляет 400 тыс. руб. За год показатель увеличился на 3%.

Отметим, что спрос на машино-места в Екатеринбурге в 2020 году сократился на 2%. Средняя цена в этом сегменте также составляет 400 тыс. руб. (минус 11% к уровню 2019 года).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.02.2021 Спрос на покупку загородной недвижимости в Свердловской области за год вырос на 58%

Спрос на покупку загородной недвижимости (число запрошенных контактов продавца на платформе) в Свердловской области в ...

11.02.2021 Спрос на покупку загородной недвижимости в Свердловской области за год вырос на 58%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Спрос на покупку загородной недвижимости (число запрошенных контактов продавца на ...

20.01.2021 Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге за год увеличился на 57%

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2021. Спрос на вторичное жилье (число просмотров объявлений) в Екатеринбурге в 2020 году ...

23.11.2020 Спрос на покупку гаражей в Екатеринбурге за год вырос на 28%

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2020. Жители Екатеринбурга стали чаще интересоваться покупкой гаражей и машиномест. Об этом ...

22.06.2020 Парковочные места в Екатеринбурге подешевели на 11%

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2020. Цены на парковочные места для автомобилей в Екатеринбурге по итогам мая 2020 года ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности22.01.2021Константин Октаев о ситуации на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга18.01.2021Снег остановил Екатеринбург18.01.2021На Среднем Урале построят первые школы по схеме ГЧП
Архив новостей
Февраль 2021 (431)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18