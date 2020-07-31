Количество заведений общепита с доставкой в Челябинске за год увеличилось на 68%

УрБК, Челябинск, 17.02.2021. В Челябинске количество ресторанов, кафе и других заведений общепита, блюда которых можно заказать с доставкой на дом, в январе 2021 года составило 735. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 68%.
Как сообщается в исследовании сервиса 2ГИС, по динамике годового прироста точек общепита с доставкой столица Южного Урала заняла 12-е место среди 15 российских городов-миллионников. В первую пятерку по этому показателю попали Санкт-Петербург (+180%), Москва (+170%), Новосибирск (+126%), Казань (+121%) и Уфа (+112%).
«В 2020 году, помимо резкого увеличения количества ресторанов с доставкой, ускорилась трансформация потребительских привычек. Выросла частота использования сервисов доставки, для многих пользователей мы стали способом ежедневно экономить время», — отмечает директор по развитию Delivery Club Олег Хаустов.
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. В Екатеринбурге количество ресторанов, кафе и других заведений общепита, блюда которых ...31.07.2020 Средняя стоимость бизнес-ланчей в заведениях общепита Челябинска увеличилась на 10,2%
УрБК, Челябинск, 31.07.2020. В Челябинске средняя стоимость бизнес-ланчей в заведениях общепита за год выросла на ...03.04.2020 В Екатеринбурге в условиях пандемии поиск доставок еды из ресторанов и кафе вырос на 24%
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2020. Поиск доставок еды из ресторанов и кафе вырос в Москве на 70%, а в целом по России — на ...17.02.2020 В Челябинске количество заведений общественного питания за год выросло на 10,1%
УрБК, Челябинск, 17.02.2020. Количество заведений общественного питания в Челябинске с января 2019 года по январь 2020 ...17.02.2020 В Екатеринбурге количество заведений общественного питания за год выросло на 7,7%
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2020. Количество заведений общественного питания в Екатеринбурге с января 2019 года по январь ...