Количество заведений общепита с доставкой в Челябинске за год увеличилось на 68%

УрБК, Челябинск, 17.02.2021. В Челябинске количество ресторанов, кафе и других заведений общепита, блюда которых можно заказать с доставкой на дом, в январе 2021 года составило 735. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 68%.



Как сообщается в исследовании сервиса 2ГИС, по динамике годового прироста точек общепита с доставкой столица Южного Урала заняла 12-е место среди 15 российских городов-миллионников. В первую пятерку по этому показателю попали Санкт-Петербург (+180%), Москва (+170%), Новосибирск (+126%), Казань (+121%) и Уфа (+112%).



«В 2020 году, помимо резкого увеличения количества ресторанов с доставкой, ускорилась трансформация потребительских привычек. Выросла частота использования сервисов доставки, для многих пользователей мы стали способом ежедневно экономить время», — отмечает директор по развитию Delivery Club Олег Хаустов.