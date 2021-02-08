Житель Екатеринбурга отсудил у «Почты России» 15 тыс. рублей за потерянные международные отправления

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Житель Екатеринбурга отсудил у АО «Почта России» около 15 тыс. руб. за не дошедшие по назначению отправления за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Мужчина в июле и октябре 2019 года отправил «Почтой России» международные заказные почтовые отправления в Германию и США. Они были утеряны и не дошли до адресатов. В ноябре 2019 года и марте 2020 года мужчина обратился с заявлениями на розыск либо выплату возмещения за потерянные отправления, но ответа от «Почты России» не дождался.
Екатеринбуржец подал в Кировский районный суд Екатеринбурга исковое заявление, в котором просил взыскать с АО «Почта России» денежную компенсацию причиненного материального ущерба — 57 тыс. 732 руб., компенсацию морального вреда, неустойку, штраф, а также почтовые расходы в размере 426 руб.
Суд первой инстанции отказал гражданину в удовлетворении иска. Однако мужчина обжаловал его в Свердловском областном суде.
Судебная коллегия по гражданским делам облсуда не согласилась с выводами Кировского районного суда Екатеринбурга и отменила его решение. Согласно новому решению, с АО «Почта России» в счет возмещения ущерба взыскано 6 тыс. 643 руб., 1 тыс. 350 руб. неустойки, 2 тыс. руб. компенсации морального вреда, штраф в размере 4 тыс. 996 руб., а также почтовые расходы в размере 29 руб. — всего 15 тыс. 018 руб.
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