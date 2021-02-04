В Екатеринбурге число заведений общепита с доставкой за год выросло на 80%

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. В Екатеринбурге количество ресторанов, кафе и других заведений общепита, блюда которых можно заказать с доставкой на дом, в январе 2021 года составило 1 тыс. 061. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось на 80%.
Как сообщается в исследовании сервиса 2ГИС, по количеству заведений общепита с доставкой на начало 2021 года столица Урала занимает 4-е место среди 15 российских городов-миллионников. Впереди нее расположились Москва (6 тыс. 944), Санкт-Петербург (3 тыс. 339) и Новосибирск (1 тыс. 259).
В целом по стране, согласно исследованию, число ресторанов, кафе и других заведений общепита с доставкой в январе 2021 года в городах-миллионниках РФ достигло 20 тыс. 161, что на 123% больше аналогичного показателя прошлого года.
«С весны прошлого года многие рестораны и кафе начали работать в формате навынос, а также доставлять готовые блюда с помощью своих сотрудников или внешних сервисов доставки. И хотя после снятия основных ограничений посетители вернулись в общепит, заведения в большинстве своем сохранили доставку готовых блюд», — отмечает руководитель контакт-центра 2ГИС Надежда Воронова.
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