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Более 1,7 млрд рублей дополнительно выделено Свердловской области на финансирование больниц и поликлиник

УрБК, Москва, 17.02.2021. Дополнительные средства в сумме более 1 млрд 700 млн руб. на финансирование больниц и поликлиник выделены Свердловской области из резервного фонда правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Как указывается в документе, средства выделены в целях обеспечения охраны здоровья населения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и пойдут на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций.

«Из-за распространения коронавируса нагрузка на медицинские организации продолжает оставаться высокой. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС», — сообщается в пресс-релизе на сайте правительства РФ.

Всего на эти цели всем субъектам РФ выделено более 25 млрд руб. Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов должны быть заключены в марте.

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