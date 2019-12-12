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Бывшего директора камышловского завода «Урализолятор» обвиняют в сокрытии более 37 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Камышловский завод «Урализолятор», сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый сокрыл денежные средства предприятия в размере более 37 млн руб., чтобы не гасить задолженность организации по уплате налогов и страховых взносов на сумму 27 млн руб.

«Злоумышленник принял решение использовать расчетные счета третьих лиц, рассчитываться с контрагентами путем заключения актов взаимозачета, а также выдавать денежные средства из кассы предприятия», — говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере».

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