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В Свердловской области Роспотребнадзор в 2020 году забраковал 10 тонн плодоовощной продукции

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2020 году изъяло и забраковало 10 т плодоовощной продукции, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

За указанный период сотрудники Роспотребнадзора проверили в регионе более 239 точек продажи. Нарушения были обнаружены в 53.

«По результатам надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, реализующих плодоовощную продукцию, наложено 50 штрафов на общую сумму 2,5 млн руб.», — говорится в сообщении.

Всего было проверено 47,7 т плодоовощной продукции.

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