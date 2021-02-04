В Свердловской области Роспотребнадзор в 2020 году забраковал 10 тонн плодоовощной продукции

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2020 году изъяло и забраковало 10 т плодоовощной продукции, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
За указанный период сотрудники Роспотребнадзора проверили в регионе более 239 точек продажи. Нарушения были обнаружены в 53.
«По результатам надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, реализующих плодоовощную продукцию, наложено 50 штрафов на общую сумму 2,5 млн руб.», — говорится в сообщении.
Всего было проверено 47,7 т плодоовощной продукции.
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. В 2020 году Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило 94,8 т рыбной ...27.03.2019 В 2018 году в Свердловской области Роспотребнадзор забраковал более 31 тонны плодоовощной продукции
За 2018 год Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проинспектировало 131,1 т плодоовощной продукции, ...27.03.2019 В 2018 году в Свердловской области Роспотребнадзор забраковал более 31 тонны плодоовощной продукции
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2019. За 2018 год Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проинспектировало 131,1 ...28.02.2018 Свердловский Роспотребнадзор в 2017 году забраковал более 16 тонн плодоовощной продукции
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2018. В 2017 году Управление Роспотребнадзора по Свердловской области исследовало 5 тыс. 448 ...06.03.2009 В результате проверок Управление Роспотребнадзора по Свердловской области изъяло из оборота 26 тонн плодоовощной продукции
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2009. В 2008 году Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области значительное внимание ...